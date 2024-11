Sechs Verletzte nach schwerem Unfall bei Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Sechs zum Teil schwer Verletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag auf der L1208 zwischen Bebenhausen und dem Kreisverkehr zur B464 ereignet hat. Ein 22-Jähriger wollte gegen 11.30 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse von einem Wanderparkplatz herkommend nach links in die Landesstraße in Richtung Tübingen einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 69-Jährigen, der von links kommend mit seinem Renault Austral auf der Landesstraße in Richtung Tübingen fuhr und keine Chance mehr hatte, um zu reagieren. Bei der nachfolgenden Kollision der Fahrzeuge wurde der Mercedes um die eigene Achse gedreht und der Renault von der Fahrbahn in den Grünstreifen abgewiesen. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Renault und seine vier Mitfahrer, im Alter zwischen 70 und 72 Jahren wurden nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die L1208 bis etwa 14 Uhr gesperrt werden. (pol)