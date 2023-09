Schwerverletzter 50-Jähriger nach Unfall mit E-Bikes bei Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen erlitten. Gegen 13.15 Uhr war ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Kirchentellinsfurt in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr auf eine 36-Jährige auf, die mit ihrem Pedelec am rechten Rand angehalten hatte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der 50-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Frau war augenscheinlich unverletzt geblieben. (pol)