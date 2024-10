Schwerer Verkehrsunfall bei Münsingen: Motorradfahrer stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K6773 bei Münsingen ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 28-Jährige war in einer vierköpfigen Motorradgruppe gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße von Böttingen herkommend in Richtung Gundershofen unterwegs. Als zweiter Fahrer in der Kolonne kam er nach einer Rechtskurve im Übergangsbereich zu einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss streifte der Biker mit seiner Maschine die Schutzplanke und kam zu Fall. In der Folge rutschte er unter die Schutzplanke und prallte gegen mehrere Schutzplankenpfeiler. Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Seine Aprilia wurde nach dem Zusammenstoß von der Schutzplanke abgewiesen und kam nach etwa 200 Metern zum Liegen. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Die Motorradgruppe wurde von einem Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung betreut. Der Streckenabschnitt war für die Dauer von etwa zwei Stunden voll gesperrt. (pol)