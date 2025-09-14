Schwerer Unfall unter Alkohol in St. Johann: Auto überschlägt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagabend auf der Landesstraße 249 zwischen Lonsingen und Upfingen gekommen. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Hyundai die L 249 in Richtung Upfingen und wollte einen vorausfahrenden VW Caddy zu überholen. Während des Überholvorgangs geriet der Caddy-Lenker möglicherweise zu weit nach links, woraufhin der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam.

Im angrenzenden Feld überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 40-jährige Lenker des VW stoppte nach dem Unfall zunächst sein Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Verunfallten. In der Folge entfernte er sich jedoch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallstelle. Der Hyundai-Lenker, welcher sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, musste nach notärztlicher Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert werden.

Beide Unfallbeteiligten standen unter Alkohol

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweis, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der unfallbeteiligte VW Caddy zeitnah ermittelt und der ebenfalls alkoholisierte 40-Jährige Fahrer an der Haltanschrift angetroffen werden.

Ein Alkoholtest bei ihm ergab ein vorläufiges Ergebnis von knapp zwei Promille. Beide Fahrzeuglenker mussten im Klinikum daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, außerdem wurden die Führerscheine noch vor Ort beschlagnahmt. Der Hyundai wurde so schwer beschädigt, dass dieser durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war an der Unfallstelle die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Landstraße bis 20 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Münsingen übernommen. (pol)