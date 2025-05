Schwerer Unfall mit sieben Verletzten zwischen Metzingen und Bempflingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/BEMPFLINGEN. Sieben zum Teil schwerverletzte Menschen und Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße B312 ereignet hat. Gegen 15.00 Uhr fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Nissan Quashqai auf der B312 von Neckartenzlingen in Fahrtrichtung Metzingen. Auf Höhe des Industriegebiets »Brühl« kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte zunächst mit einem Daimler eines 58-Jährigen.

Dieser kam aufgrund der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Endstand. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer, sowie seine 53-jährige Beifahrerin leicht. In der Folge kam es außerdem zu einer Kollision zwischen dem Nissan und einem weiteren entgegenkommenden Auto, einem VW-Golf, der hinter dem Daimler ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart fuhr und von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Alle vier Insassen im Alter zwischen 23 und 25 Jahren wurden schwer verletzt.

Alle sieben Verletzte wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befand sich auch ein Rettungshubschrauber. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 17.45 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Bempflingen war mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 14 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem war die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (pol)