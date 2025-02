Schwerer Unfall in Tübingen mit sieben Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Schwerverletzte, fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 41.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B 27 in Tübingen, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ereignet hat. Ein 46-jähiger Fahrzeuglenker befuhr hierbei mit seinem Skoda Oktavia die B27 in Richtung Balingen. Auf Höhe der Abfahrt Tü-Zentrum/B28 übersah dieser, dass sich der Verkehr vor ihm staute, weshalb dieser ungebremst in das Stauende auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw vor ihm auf zwei weitere Pkws aufgeschoben.

In der Folge wurden insgesamt sieben Personen zum Teil schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren im Rahmen der Unfallaufnahme insgesamt neun RTW, und mehrere NEF im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken verbracht. Des Weiteren waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Tübingen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an der Unfallstelle. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Während der Unfallaufnahme bildete sich erheblicher Rückstau auf der B27. (pol)