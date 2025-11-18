Schwerer Unfall bei Rübgarten mit drei Autos: B27 stundenlang gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN-RÜBGARTEN. Bei einem schweren Autounfall auf der autobahnähnlichen B27 bei Rübgarten ist eine 33 Jahre alte Astra-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt worden. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Demnach wollte sie am Montagabend gegen kurz vor 18 Uhr die Fahrspuren von links nach rechts wechseln, als sie nach Angaben der Polizei niesen musste und so kurzzeitig die Augen schloss. In der Folge fuhr sie auf einen vorausfahrenden Dacia einer 40-Jährigen auf. Ein nachfolgender VW-Fahrer konnte trotz Vollbremsung nicht verhindern, dass er in den Opel-Astra krachte.

Der Blechschaden durch den Unfall war laut Polizei beträchtlich: »Es gab ein großes Trümmerfeld«, hieß es. Da Betriebstoffe ausgelaufen waren, kam die Feuerwehr zum Einsatz, um diese zu binden. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten wurde die B27 bis etwa 20 in Richtung Stuttgart gesperrt. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 26.000 Euro an. (GEA)