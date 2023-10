Schwerer Unfall auf B27 bei Altenburg: BMW an Felswand gefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALTENBURG. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B27 bei Altenburg verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger gegen 13.40 Uhr mit einem roten BMW M4 zeitgleich mit einem gelben BMW M4 auf der Bundesstraße in Richtung

Stuttgart unterwegs.

BMW an Felswand gefahren

Kurz vor der Reichenbachtalbrücke verlor der 24-Jährige offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Böschungsbereich kollidierte der BMW mit einer Felswand und schleuderte gegen ein Brückenwiderlager, an dem der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der BMW-Lenker wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sein 47 Jahre alter Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam zum Personentransport nicht zum Einsatz. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Das Umweltamt und die Straßenmeisterei begutachteten die Schäden vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 52.0000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt. Eine Fahndung nach dem gelben Pkw verlief ohne Erfolg. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B27 in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden. Ab etwa 14.30 Uhr war die Strecke einseitig befahrbar, bis sie gegen 17 Uhr wieder vollends freigegeben werden konnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zur Fahrweise des roten und möglicherweise auch zur Fahrweise des gelben BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-8660, zu melden. (pol)