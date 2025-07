Schwerer Arbeitsunfall in Pfronstetten: Rettungsheli im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Nach einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen auf einer Baustelle in der Lindenstraße musste ein 23 Jahre Arbeiter mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann befand sich kurz vor zehn Uhr auf der Decke des bereits stehenden Untergeschosses eines Rohbaus. Beim Anbringen von Schrauben rutschte er ersten Erkenntnissen zufolge ab und stürzte rund zwei Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde der 23-Jährige nach einer medizinischen Versorgung vor Ort ins Krankenhaus geflogen. (pol)