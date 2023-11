Schwere Wildunfälle in Metzingen und Pliezhausen: Mann verletzt, Wildschwein tot

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/PLIEZHAUSEN. Zwei schwere Wildunfälle haben sich am Donnerstagabend bei Metzingen und Pliezhausen ereignet, berichtet die Polizei. Gegen 19.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der L378a von Metzingen herkommend in Richtung Rommelsbach unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach verlor der Fahrer aufgrund eines Wildwechsels in einem Waldstück die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes touchierte mehrere Bäume bis er letztendlich frontal gegen einen weiteren Baum krachte.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der verletzte 20-Jährige zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An der C-Klasse war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Sie musste mit einer Seilwinde aus dem Wald geborgen und anschließend abtransportiert werden.

Etwa zwei Stunden später befuhr ein gleichaltriger Mann mit einem Skoda Fabia die Verbindungsstraße von Pliezhausen kommend in Richtung Dörnach. Hierbei überquerte ein Wildschwein die Straße und prallte so heftig gegen die vordere, linke Seite des Wagens, dass der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Flurstück stehenblieb. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Skoda wird ebenfalls auf 10.000 Euro geschätzt. Das Wildschwein wurde bei dem Unfall getötet und musste von einem Jäger versorgt werden. (pol)