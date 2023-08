Schwer verletzt: Biker kommt zwischen Hayingen und Zwiefalten von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Ein Fahrfehler dürfte laut Polizei die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Mittwochnachmittag auf der L 245 zwischen Hayingen und Zwiefalten gewesen sein. Der 60 Jahre alte Biker war mit seiner MV Agusta, gegen 17.30 Uhr, auf der Landesstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs, als er zu weit nach rechts aufs Bankett kam und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von zirka 6.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz. (pol)