OFTERDINGEN. Wohl aufgrund von Schweißarbeiten ist am Donnerstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, am Rathaus ein Schwelbrand ausgebrochen, weshalb die Rettungs- und Einsatzkräfte in die Rathausgasse ausrückten. Das berichtet die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Sachschaden entstand nicht. Der betroffene Gebäudeteil wird abgerissen. (pol)