Schrottauto und Gabelstapler geraten in Metzinger Werkstatt in Brand

METZINGEN. Bei Arbeiten an einem Schrottauto in einer Fahrzeugwerkstatt in der Max-Planck-Straße in Metzingen ist es am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, zum Ausbruch eines Brandes gekommen. Das berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge fingen das Fahrzeug sowie ein als Hebebühne genutzter Gabelstapler Feuer, als der Katalysator des Wagens mit einem Trennschleifer entfernt werden sollte. Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. (pol)