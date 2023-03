Schrott-Lkw streift mit Baggerschaufel Brücke bei Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall bei der Reutlinger Stadthalle hat am Montagabend zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ein Lastwagen, der Schrott und einen Bagger geladen hatte, war gegen 18 Uhr unter der dortigen Fußgängerbrücke gefahren. Dabei streifte die Schaufel des Baggers die dortige Brücke.

Weil die Größe des Schadens erst überprüft werden musste, rückte die Feuerwehr an. Nach Polizeiangaben stellten die Fachleute aber keine größeren Schäden am Fußgängersteg fest. Am Verkehrsknotenpunkt an der Stadthalle kam es während des Einsatzes zu Behinderungen. (GEA)