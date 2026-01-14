Schockanruf in Urach: Seniorin von falschem Polizisten um Geld und Wertsachen gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-SIRCHINGEN. Eine Seniorin ist am Dienstagabend Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Die Frau erhielt gegen 18 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass in ihrer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Bei einem dieser angeblichen Einbrecher wäre auch ihre Adresse gefunden worden.

Mit dieser frei erfunden Geschichte erfragte er zunächst, was im Haus an Wertsachen vorhanden ist. Der Anrufer, der sich als Polizist ausgab, setzte die ältere Dame über mehrere Stunden so unter Druck, dass sie gegen 21 Uhr einem Unbekannten Bargeld und einen kleinen Tresor übergab, angeblich, um die Wertsachen zu sichern.

Erst als sie später bei Angehörigen nachfragte, flog der Betrug auf. Der Abholer wird als etwa 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte dunkle, kurze Haare und sprach Deutsch mit einer als »Stuttgarter Dialekt« beschriebenen Aussprache.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Abend im Wohngebiet südlich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Urach, Telefon 07125/94687-0 oder das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0 entgegen.

Die Polizei rät deshalb: Gehen Sie nicht auf solche Gespräche ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fragt Sie niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch niemals in Verwahrung nehmen. Weitere Informationen gibt's hier.