Schockanruf in Münsingen: Seniorin um hohen Geldbetrag betrogen

MÜNSINGEN. Erneut ist eine Seniorin von Telefonbetrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau hatte am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, den Anruf einer Betrügerin erhalten, die ihr die frei erfundene Geschichte erzählte, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Dabei soll eine junge Frau getötet worden sein. Die Seniorin schenkte der Betrügerin Glauben und übergab in der Folge einen fünfstelligen Geldbetrag an eine unbekannte Abholerin, angeblich zur Begleichung der Beerdigungskosten der Verstorbenen.

Gegen diese Masche des Schockanrufes, wie auch für alle anderen Maschen des Telefonbetruges schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, nach Geld oder Wertsachen fragt und deren Übergabe verlangt. (pol)