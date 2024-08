Schlecht gesichert: Frau nach Bremsmanöver in Krankentransport schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Eine 69-Jährige ist während eines Krankentransports auf der B312 zwischen Bernloch und Engstingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau in einem Rollstuhl sitzend in einem dafür ausgerüsteten Renault Master transportiert, als der 66 Jahre alte Fahrer gegen 11.35 Uhr verkehrsbedingt am Ortseingang Engstingen bremsen musste. Dabei rutschte die Frau, die nach derzeitigen Stand der Ermittlungen offenbar nur unzureichend vom Fahrer in ihrem Rollstuhl gesichert worden war, aus ihrem Krankenfahrstuhl. Beim Aufprall im Fahrzeug wurde sie so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (pol)