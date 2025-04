Mobiles Regal in Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Das mobile Regal zum Thema Demenz zieht in die katholische Bücherei St. Martin ein. Ziel ist es, über die Erkrankung aufzuklären und Angehörige zu unterstützen.

Im Rahmen des Bücherflohmarktes wurde in der katholischen öffentlichen Bücherei St. Martin ein besonderes Projekt begrüßt: das mobile Bücherregal zum Thema Demenz. In Anwesenheit des stellvertretenden Bürgermeisters Steffen Schmälzle und den Besuchern aus der Gemeinde wurde das Regal offiziell vorgestellt. Schmälzle würdigte die Bedeutung des Netzwerk Demenz Münsingen/Südliche Alb: »Demenz betrifft nicht nur die erkrankten Menschen selbst, sondern auch ihre Familien und das soziale Umfeld. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Teilhabe so lange wie möglich zu ermöglichen.« Er lobte das Engagement der Bücherei und der Koordinatorin des regionalen Demenznetzwerks Barbara Boßler, die das Projekt in die Wege geleitet hatte und vorstellte.

Das Bücherregal bietet eine ausgewählte Sammlung an Fachliteratur, Ratgebern, Erfahrungsberichten, Kinderbüchern und Spielen rund um das Thema Demenz. Ziel ist es, über die Erkrankung aufzuklären, Angehörige zu unterstützen und das Thema in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.

»Angesichts der wachsenden Zahl an Menschen mit Demenz in unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass Information leicht zugänglich ist – mitten im Alltag, dort, wo Menschen sich begegnen«, so die Koordinatorin des Netzwerks Demenz. Das mobile Regal steht bis zum 25. Juli in der Bücherei St. Martin. (eg)