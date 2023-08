Schlägerei zwischen Jugendlichen in der Reutlinger Pomologie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es in der Pomologie zu einer Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Jugendgruppen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 23 Uhr im Bereich der Hindenburgstraße zu Schlägereien mit mehreren Personen. Hierbei wurden drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit Faustschlägen und einem Teleskop-Schlagstock verletzt. Dabei erlitt ein Jugendlicher eine Kopfplatzwunde und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 20 Jahren festgestellt werden, die nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurden. (pol)