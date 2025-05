Schlägerei unter Betrunkenen bei Tübinger Abi-Feier – Schlagstock gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Freitagabend vor dem Kepler-Gymnasium in der Uhlandstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Sachstand gerieten kurz nach 23 Uhr drei alkoholisierte Gäste zunächst in einen verbalen Streit, berichtet die Polizei. In der Folge schlug ein 23-jähriger Mann auf die zwei bislang unbekannten Geschädigten ein. Bei der Durchsuchung des vom Kommunalen Ordnungsdienstes festgehaltenen Mannes konnte ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2 Promille gemessen. (pol)