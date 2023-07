Schlägerei unter 30 Jugendlichen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, ist es in der Reutlinger Gartenstraße zu einer Schlägerei gekommen, an der offenbar eine große Gruppe Jugendlicher beteiligt war. »Ein Zeuge hat uns gemeldet, das sich rund 30 Jugendliche prügeln«, berichtet der Polizeiführer vom Dienst (PvD) dem GEA. Kurze Zeit später seien schon die ersten Polizeikräfte vor Ort gewesen. Doch außer dem Zeugen und zwei verletzten jungen Erwachsenen war niemand mehr dort.

Was genau in der Nacht passiert ist, liegt also noch ziemlich im Dunkeln, so der PvD. Nur so viel ist bekannt: »Ein Beteiligter soll einem anderen mit einem langen Gegenstand ins Gesicht geschlagen haben.« Die beiden Verletzten sind 20 und 22 Jahre alt. Der Jüngere musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefonnumer 07121 9423333 Zeugen. (kk)