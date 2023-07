Schlägerei in Reutlingen: Mann schlägt mit Eisenstange auf Kontrahenten ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in der Lindachstraße in Reutlingen. Dort war es laut Polizei gegen ein Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 36 Jahre alten Mann und einem 24-Jährigen gekommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand soll der 36-Jährige seinen Kontrahenten zunächst von hinten angegriffen und als er schließlich am Boden lag mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen haben. Nachdem ihm hinzukommende Passanten die Eisenstange wegnehmen konnten, schlug er erneut mit den Fäusten auf den am Boden Liegenden ein.

Der Aggressor flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen widerstandslos festgenommen werden. Der leicht verletzte 24-Jährige wurde daraufhin durch den Rettungsdienst behandelt und konnte vor Ort belassen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 071219423333 Hinweise von Zeugen entgegen, die Angaben zu dem genauen Tatablauf machen können.