Schlägerei am Reutlinger Listplatz: Beteiligter landet im Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es am Reutlinger Listplatz zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern gekommen, welcher dann in einer Schlägerei zwischen den Personen endete. Das berichtet die Polizei. Gegen 19.45 Uhr gerieten ein alkoholisierter 42-jähriger Deutscher und eine weitere unbekannte Person wegen einer Nichtigkeit in einen verbalen Streit. Dieser Streit schaukelte sich emotional so hoch, dass die Männer aufeinander losgingen. Die unbekannte Person konnte nach der Tat in unbekannte Richtung flüchten. Der 42-Jährige musste sich kurzzeitig in einem Krankenhaus behandeln lassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)