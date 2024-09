Scheibe an Tübinger Bushaltestelle zertrümmert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Scheibe einer Bushaltestelle in der Tübinger Weststadt hat ein Randalierer am Montagabend zertrümmert. Das teilt die Polizei mit. Der Mann schlug gegen 22.15 Uhr mit einem Fahrradschloss so stark auf die Sicherheitsscheibe des Wartehäuschens im Hagellocher Weg ein, dass diese zersprang.

Im Anschluss stieg er in den Bus der Linie 8 in Richtung Hagelloch. Aufmerksame Zeugen verständigten sofort die Polizei und gaben eine gute Personenbeschreibung ab. Die Beamten konnten so kurze Zeit später bei Hagelloch den betreffenden Bus anhalten und einen 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich noch in der Nacht um die beschädigte Bushaltestelle. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)