Rote Ampel ignoriert: Drei Verletzte bei Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. In der Nacht zum Samstag sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot zu einem schweren Verkehrsunfall ausgerückt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 23-jähriger Skoda-Fahrer gegen 2 Uhr die Föhrstraße und wollte die Kreuzung zur Rommelsbacher Straße passieren. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem BMW, der aus Richtung Tunnel herannahte und von einem 19-Jährigen gelenkt wurde, kam.

Durch den Aufprall wurde der BMW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Den beiden 18 Jahre alten Mitfahrern gelang es, das Fahrzeug selbständig zu verlassen. Der BMW-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, seine Mitfahrer jeweils leicht. Alle drei mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Spezialfirma hinzugezogen werden. (pol)