Rollerfahrer verletzt sich schwer bei Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. Am Freitagabend hat sich Reutlingen an der Einmündung der Rommelsbacher Straße zur Tannenberger Straße ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer ereignet. Kurz vor 21 Uhr befuhr ein 16-Jähriger Lenker mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio von Orschel-Hagen kommend die Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Reutlingen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Jugendliche nach links in die Tannenberger Straße abbiegen und hielt daher an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Aufgrund der beginnenden verkehrsarmen Zeit schaltete die Ampel an der betreffenden Einmündung gemäß Programmierung um 21 Uhr auf gelbes Blinklicht um. Augenscheinlich ging der 16-Jährige nun fälschlicherweise davon aus, dass er losfahren könne und wollte daraufhin nach links in Richtung Tannenberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden bevorrechtigten VW Golf eines 24-Jährigen, der die Rommelsbacher Straße in stadtauswärtige Fahrtrichtung befuhr.

Durch die anschließende orthogonale Kollision mit dem VW Golf erlitt der Zweiradlenker erhebliche Verletzungen im Beinbereich. Er musste in der Folge nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Reutlinger Klinik gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro. Der beschädigte VW Golf musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Das nicht mehr fahrbereite Leichtkraftrad des 16-Jährigen wurde durch Angehörige versorgt. (pol)