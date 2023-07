Rollerfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto in Tübingen leicht

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

TÜBINGEN. Ein Leichtverletzter und circa 1.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrerin eines Smart Forfour befuhr gegen 15.40 Uhr die Gmelinstraße in Richtung Innenstadt und bog nach links ab, um zu wenden. Neben ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 50-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Taizhou. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Rollerfahrer zu Fall kam. Durch den Rettungsdienst wurde der Leichtverletzte daraufhin zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)