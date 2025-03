Reutlinger Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar ist die Ursache für einen Brand, der sich am Samstagvormittag in der Heilbronner Straße in Reutlingen in einem Mehrfamilienhaus ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 11.20 Uhr das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand in der Küche rasch löschen. Personen befanden sich keine in der Brandwohnung, verletzt wurde niemand. Da aufgrund der Rauchentwicklung die gesamte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde, bleibt diese bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.