Reutlinger von falschem Handwerker betrogen

REUTLINGEN. Ein Senior ist am Donnerstagnachmittag von einem dreisten Kriminellen betrogen worden, wie die Polizei mitteilt.

Am Nachmittag, kurz nach 14 Uhr, klingelte der Täter in Handwerker-Montur gekleidet an der Haustüre des Seniors im Wohngebiet Voller Brunnen und gab vor, Lampen kontrollieren zu müssen. Der Senior ließ den Unbekannten herein, der sich nachfolgend im ganzen Haus umsah und Notizen machte. Erst mehrere Stunden später bemerkte das Opfer, dass ihm der angebliche Handwerker diverse Schmuckstücke gestohlen hatte.

Die Polizei rät daher:

Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen oder unangekündigte Überprüfungen durchführen wollen

Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot zusenden und Ihnen Zeit zum Überlegen geben

Ziehen Sie Angehörige zurate

Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei

Wenn Sie Opfer eines Diebstahls oder eines Betrugs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

(pol)