Reutlinger Polizei fasst Ladendieb und bittet gleich zur Kasse

REUTLINGEN. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro musste am Mittwochabend von einem Ladendieb erbracht werden. Ein zunächst unbekannter Mann hatte kurz nach 17 Uhr zwei Bodyspray in einer Parfümerie in der Reutlinger Wilhelmstraße entwendet und war unerkannt geflüchtet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine knappe Stunde später ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger am Bahnhof in Reutlingen festgestellt und vorläufig festnehmen werden. Bei einer Durchsuchung der Person wurde neben den beiden Bodyspray weiteres Diebesgut im Gesamtwert von 175 Euro sichergestellt. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde von der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin die Sicherheitsleistung angeordnet. Nachdem der 29-Jährige diese bezahlt hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt. (pol)