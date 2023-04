Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagmorgen um 03.05 Uhr ist es in der Pestalozzistraße zu einem Brand gekommen. Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in einer Außensteckdose auf dem Balkon einer Wohnung entzündete sich diese, erklärt die Polizei. Der Wohnungsinhaber selbst konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, sodass diese wieder abrücken konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (pol)