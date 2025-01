Reutlingen: Aus Echaz geborgener Mann verstorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Donnerstagnachmittag wurde in Reutlingen ein im Wasser der Echaz treibender Mann von einem Anwohner entdeckt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten gegen 17 Uhr in den Bereich des Flusses zwischen Parkhaus Lederstraße und dem alten Feuerwehrhaus aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann nicht mehr ansprechbar. Der Versuch ihn zu reanimieren, verlief erfolglos, so die Polizei auf GEA-Anfrage. Der Mann verstarb vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. (ifi)