Rettungsheli im Einsatz: 68-Jähriger kommt in Münsingen von Straße ab

MÜNSINGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag kurz vor 17.30 Uhr auf der B 465 zwischen Bremelau und der Abzweigung nach Mehrstetten gekommen. Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr die B 465 laut Polizei aus Richtung Ehingen kommend in Richtung Münsingen und kam im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, wo sein BMW zunächst mit einem Baum kollidierte.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 68 -jährige Fahrer und dessen 62-jährige Beifahrerin mussten in der Folge von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden mittels Rettungshubschrauber jeweils in eine Klinik geflogen. Auch der im BMW mitfahrende Yorkshire Terrier wurde verletzt und musste tierärztlich versorgt werden.

Straße war gesperrt

Am Auto Aentstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die B 465 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 19 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungsfahrzeugen, drei Notarztfahrzeugen und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Die Feuerwehren aus Münsingen und Bremelau waren mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. (pol)