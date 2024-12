Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu einem brennenden Restmüllcontainer sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen, gegen sechs Uhr, in die Stuttgarter Straße in Bad Urach ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Der Behälter hatte zuvor aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)