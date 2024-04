Reh knallt in Gomaringen auf Windschutzscheibe: 50-Jährige schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein folgeschwerer Zusammenstoß eines PKW mit einem Reh hat sich am Freitagmorgen bei Gomaringen ereignet. Die 50-jährige Lenkerin eines Mini-Cooper befuhr gegen acht Uhr die L 230 von der B27 kommend in Richtung Gomaringen, als auf Höhe der Pulvermühle ein Reh die Fahrbahn queren wollte und es hierbei zum Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem PKW kam. Durch die Wucht des Aufpralls durchschlug das Reh die Windschutzscheibe wobei sich die 50-jährige Lenkerin so schwer verletzte, dass sie nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klink verbracht wurde. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. An dem Mini-Cooper, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. (md)