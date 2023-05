Reh ausgewichen: Fahranfänger verliert in Wankheim Kontrolle über Auto

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

TÜBINGEN. Nur noch Schrottwert dürfte der Ford eines 19-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Kusterdingen-Wankheim haben. Das berichtet die Polizei. Der Fahranfänger war gegen 22.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf dem Bläsikelterweg von Kusterdingen-Wankheim herkommend in Richtung B27 unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung zum Obstgut querte plötzlich vermutlich ein Reh die Fahrbahn. Beim Versuch dem Wildtier auszuweichen, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf rutschte der Fiesta ein Gefälle hinab, kollidierte mit mehreren Sträuchern und kleineren Bäumen, bevor der Wagen gegen einen Baumstumpf knallte und stehenblieb. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 14 und 16 Jahren waren angegurtet und blieben unverletzt.

Der Fiesta, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend von einem Kran aus dem Gelände gehoben und abgeschleppt werden. (pol)