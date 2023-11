Regionalzug in der Nähe des Tübinger Hauptbahnhofs entgleist

Auf einem dieser Gleise in der Nähe des Tübinger Hauptbahnhofes ist der Triebwagen am Dienstagnachmittag aus den Schienen gesprungen.

TÜBINGEN/ROTTENBURG. Am frühen Dienstagnachmittag ist ein Regionalzug in Tübingen entgleist. Deshalb ist es im Bahnverkehr auf der Strecke zwischen der Unistadt und Rottenburg zwischenzeitlich zu Behinderungen und Verspätungen gekommen. Der Zwischenfall mit dem Triebwagen, in dem keine Passagiere saßen, ereignete sich zwischen dem Bahnbetriebshof und dem Hauptbahnhof Tübingen etwa auf Höhe der Wilhelm-Keil-Straße.

Denis Sobek, Sprecher der zuständigen Bundespolizei, sagte dem GEA: »Es hat keinen Eingriff in den Bahnverkehr gegeben. Niemand hat etwas auf die Gleise gelegt.« Es werde davon ausgegangen, dass es einen Fehler im Betriebsablauf gegeben habe oder menschliches Versagen vorlag. Der Triebwagen sei auch nicht umgekippt, sondern sei neben den Schienen zum Stehen gekommen. Der Lokführer, der alleine im Zug war, sei unverletzt geblieben.

Keine Verletzten, kein Eingriff in den Bahnverkehr

Allerdings sei Diesel ausgelaufen und ins Erdreich gelangt. Deshalb seien die Feuerwehr und Vertreter des Umweltamtes vor Ort gewesen. An den Gleisen und am Triebwagen seien Schäden entstanden. Über die Höhe könne noch nichts gesagt werden, so der Polizei-Sprecher. Der Triebwagen müsse wieder auf die Gleise gehievt und anschließend untersucht werden.

Wegen des Unfalls mussten die Lokführer im Bereich des Tübinger Hauptbahnhofes zwischenzeitlich auf Sicht fahren. Mittlerweile sollte der Zugverkehr zwischen Tübingen und Rottenburg wieder weitgehend planmäßig laufen. (GEA)