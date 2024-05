Rauchentwicklung beim Kochen löst in Reutlingen Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reutlinger Theodor-Heuss-Straße hat am Donnerstagmittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 12.45 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine starke Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss des Hauses gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war diese beim Kochen entstanden.

Einen Brand stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten angerückt war, glücklicherweise nicht fest. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob durch die Rauchentwicklung Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. (pol)