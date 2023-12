Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein rauchender Sattelzug hat am Dienstagabend in der Krummenstraße von Ofterdingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 48 Jahre alter Fahrer des Mercedes-Benz Actros bemerkte gegen 18.10 Uhr, wie Rauch an seinem Fahrzeug aufstieg. Die Feuerwehr, die sich mit einem Löschzug und 35 Einsatzkräften vor Ort befand, konnte den Sattelzug daraufhin ablöschen. Die Höhe des Schadens ist aktuell noch unbekannt. (pol)