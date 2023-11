Rauchende Kühlschränke sorgen in Pfronstetten für Aufregung

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Zwei rauchende Kühlschränke in einer Garage haben am Donnerstagnachmittag in der Straße Im Pfarrgarten in Pfronstetten für Aufregung gesorgt. Gegen 16.15 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, weil zunächst ein vermeintlich rauchender Pkw in einer Garage gemeldet worden war.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und einer größeren Zahl an Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes rauchenden Geräte aus der Garage entfernen. Der an der Garage sowie den Kühlschränken entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (pol)