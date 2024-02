Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Johannes-Eisenlohr-Straße hat am Dienstagnachmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 14.30 Uhr wählte die Bewohnerin laut Polizei den Notruf, nachdem sie den Qualm bemerkt hatte.

Wie sich vor Ort herausstellte, war der Rauch offenbar durch einen auf dem Herd liegenden Lappen verursacht worden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Auch Sachschaden war nicht entstanden. (pol)