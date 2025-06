Rauch in Reutlinger Kfz-Betrieb: Zwei Mitarbeiter müssen ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zu einem Kfz-Betrieb in der Stuttgarter Straße in Reutlingen ausgerückt. Dort hatte wohl Dämmmaterial in einer Lüftungsanlage für Lackierarbeiten kurz nach zehn Uhr zu qualmen begonnen, berichtet die Polizei. Der Rauch war anschließend in die Firmenhalle gezogen. Zwei Mitarbeiter wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. (pol)