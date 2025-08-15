Rauch aus Gemeinschaftsunterkunft: Großeinsatz der Feuerwehr in Unterhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Meldungen über eine starke Rauchentwicklung aus einer Gemeinschaftsunterkunft in der Friedrich-List-Straße in Lichtenstein-Unterhausen haben am Donnerstagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Das berichtet die Polizei. Gegen 12.20 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben.

Ein überhitzter Backofen, der offenbar vergessen wurde auszuschalten, hatte zu einer leichten Rauchentwicklung geführt. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Fünf Hausbewohner, darunter zwei Kinder, wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob ein Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.