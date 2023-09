Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Polizei ist am Freitagmorgen mit mehreren Streifenwagen zu einem Einsatz in die Stresemannstraße aufgebrochen. Ein Anrufer hatte gegen 8 Uhr ein angebliches Raubdelikt gemeldet. Als die Beamten am mutmaßlichen Tatort eintrafen, fanden sie jedoch nur einen verwirrten Mann vor, sagt Polizeipressesprecher Michael Schaal dem GEA. Die Person sei in psychiatrischer Behandlung, leide unter Wahnvorstellungen und habe so den Einsatz ausgelöst. (ege)