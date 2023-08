Raubüberfall auf Nehrener Supermarkt: Jugendliche Verdächtige festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Der Kriminalpolizei Tübingen und der Staatsanwaltschaft Tübingen ist es gelungen, einen Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Nehren, der sich am 4. November 2022 ereignet hatte, aufzuklären. Das teilte die Polizei mit. Wie berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter am damals gegen 20.50 Uhr das Geschäft in der Gomaringer Straße betreten und dort eine Mitarbeiterin mit einem Brecheisen bedroht sowie Bargeld gefordert. Mit mehreren tausend Euro Diebesgut war er anschließend geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber war zunächst erfolglos verlaufen.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen sowie zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 16 und 17 Jahren. Bei den folgenden Wohnungsdurchsuchungen wurde das mutmaßliche Tatmittel sowie eine größere Menge Bargeld aufgefunden. Bis sich die zum Teil geständigen Tatverdächtigen, bei denen es sich um Deutsche handelt, gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich auf freien Fuß. (pol)