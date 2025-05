Randalierer in Tübinger Imbiss wird später von Schlägern verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mittelschwere Verletzungen hat ein 28-Jähriger am späten Freitagabend im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung erlitten, nachdem er selbst zuvor bereits alkoholisiert in der Tübinger Innenstadt aufgefallen war. Der 28-Jährige hatte gegen 20.30 Uhr im Bereich eines Imbisses in der Karlstraße Kunden und Angestellte belästigt und Papiertücher angezündet, wobei kein Schaden entstand. Dem Störer wurde hier durch die Polizei ein Platzverweis erteilt, dem er auch Folge leistete.

Im weiteren Verlauf des Freitagabends meldeten Zeugen gegen 22.35 Uhr eine Schlägerei in der Karlstraße. Nur wenige Meter neben dem erwähnten Imbiss war es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren männlichen Beteiligten gekommen. Der zuvor kontrollierte und der Örtlichkeit verwiesene 28-Jährige wies zahlreiche Verletzungen auf, die er durch die Auseinandersetzung davongetragen hatte. Ersten Ermittlungen zufolge hatten zwei bis drei unbekannte Täter auf ihn eingeschlagen und auch eingetreten, wobei er Verletzungen im Gesichtsbereich und am Oberkörper erlitt.

Die Täter flüchteten anschließend mit Fahrrädern aus der Karlstraße in unbekannte Richtung. Einer der Tatverdächtigen soll weiß gekleidet gewesen sein und fiel durch ein zerrissenes Oberteil auf. Der verletzte 28-Jährige musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung übernommen. (pol)