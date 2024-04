Radlerin zieht sich bei Unfall in Reutlingen leichte Verletzungen zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Reutlingen erlitten. Kurz nach 15.30 Uhr bog ein 61-Jähriger mit seinem VW von der Alteburgstraße aus in die Pfenningstraße ab und übersah hierbei offenbar eine auf dem Rad-/Fußweg in die gleiche Richtung fahrende 54-Jährige auf ihrem Pedelec. Die Frau musste zur Verhinderung einer Kollision abbremsen und kam hierbei zu Fall. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto war es nicht gekommen. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pol)