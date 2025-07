Radlerin stürzt in Reutlingen und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes ist eine Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in eine Klinik gebracht worden. Ein 59-Jähriger wollte gegen 8.50 Uhr mit einem VW von einer Tiefgarage aus auf die Reutlinger Stadtbachstraße einfahren. Hierbei übersah er die von links kommende, 25 Jahre alte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Frau von ihrem Damenrad und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 2.000 Euro. (pol)