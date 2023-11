Radlerin fährt in Tübingen bei Rot über die Ampel und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 22 Jahre alte Radfahrerin am Sonntagabend am Hechinger Eck verursacht hat.

Die junge Frau war mit einem Begleiter auf ihrem Fahrrad gegen 18.35 Uhr auf der Hechinger Straße in Richtung B 27 unterwegs. Während ihr Begleiter eine größere Strecke vorausfuhr und die B 27 an der Fußgängerfurt noch bei Grün überqueren konnte, schaltete die Ampel bei der 22-Jährigen auf Rot. Diese hielt zunächst auch an und betätigte den Anfordungsknopf, überquerte dann aber trotz Rotlicht die Bundesstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Caddy einer 53-Jährigen, die aus Richtung Stuttgart kommend bei Grün angefahren war.

Die 22-Jährige, die keinen Helm getragen hatte und deren Fahrrad trotz der Dunkelheit keine vordere Beleuchtung aufwies, stürzte auf die Fahrbahn, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (pol)