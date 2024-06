Radler stürzt in Reutlingen und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Ein 29-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit einem Opel Astra auf der Sondelfinger Straße von der Stuttgarter Straße herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die gleichnamige Seitenstraße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und in Richtung Stadtmitte fahrenden 17 Jahre alten Radfahrers. Der Jugendliche stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (pol)